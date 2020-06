Anna Wintour gibt "verletzendes und intolerantes" Verhalten zu

Verantwortung für "verletzende und intolerante" Inhalte

Weiter sagt sie, dass die US-Vogue nicht ausreichend mit schwarzen Redakteuren, Schriftstellern, Fotografen und Designern gearbeitet habe. "Wir haben auch Fehler gemacht und Bilder oder Geschichten veröffentlicht, die verletzend oder intolerant waren. Ich übernehme die volle Verantwortung für diese Fehler", erklärte die Chefredakteurin. Generell gäbe es viel zu wenig schwarze Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dem US-Magazin, weswegen Wintour nun um Anregungen und Feedback bittet, wie man das "nicht einfache" Arbeitsumfeld für schwarze Kollegen verbessern könne, heißt es bei Page Six. "Dies ist ein historischer und herzzerreißender Moment für unser Land und es sollte eine Zeit des Zuhörens, Nachdenkens und der Demut für diejenigen von uns in privilegierten und autoritären Positionen sein", so Wintour in ihrer Mail.

Zuletzt geriet Anna Wintour wegen der Entlassung des ehemals hochrangigen Vogue-Redakteurs André Leon Talley unter Beschuss. Dieser beschuldigte seine Ex-Chefin, ihn entlassen zu haben, weil er "zu alt, zu fett und zu uncool" gewesen sei. Die Anschuldigungen sind in seinen Memoiren "The Chiffon Trenches" nachzulesen.