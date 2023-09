Romantische Hochzeit auf Ibiza: Fußball-Legende Ronaldo hat geheiratet

Aller guten Dinge sind drei: Der ehemalige brasilianische Fußballspieler Ronaldo hat sich zum dritten Mal getraut. Er hat seine Verlobte, Model Celina Locks, im Rahmen einer romantischen Hochzeit auf Ibiza geheiratet.

Ronaldo: Romantisches Jawort auf Ibiza

Das Paar, das sich im Jänner während eines Urlaubs in der Karibik verlobt hatte, heiratete am Montagnachmittag in einer Kirche auf Ibiza, berichtet unter anderem die Daily Mail.

Der Ex-Kicker und die Berufsschönheit heirateten in dem kleinen Dorf Es Cubells im Südwesten der Insel, in der Nähe des Hauses des pensionierten Fußballstars.

