"Hercules"-Star Kevin Sorbo schießt sich mit konservativen Ansichten ins Aus

Die Serie "Hercules" machte das ehemalige Männermodel Kevin Sorbo in den 90er-Jahren international bekannt. Zunächst verkörperte er den griechischen Göttersohn und Volkshelden 1994 in insgesamt fünf verschiedenen Fernsehfilmen. Ab 1995 schloss sich dann die gleichnamige Fernsehserie an, wo er ebenfalls die Hauptrolle übernahm. Mittlerweile ist Sorbo 65 und tritt kaum noch vor der Kamera auf. Jetzt sorgt der ehemalige Star mit einigen kontroversen Aussagen über das aktuelle Männerbild in Hollywood für Aufsehen.

Kevin Sorbo kritisiert "verweichlichte" Männer in Hollywood

In einem Interview bezeichnete Kevin Sorbo Hollywood-Männer als "tölpelhafte, nutzlose Idioten", mit einem "Missverständnis von Männlichkeit".