Ungeschminkt: Erkennen Sie diesen Hollywoodstar beim Joggen?

Beim Joggen in Los Angeles wurde diese prominente Dame gesichtet, als sie sich in Normalo-Montur auf zum Joggen machte. Aber erkennen Sie die Schauspielerin mit Sonnenbrille, Baseballkappe und völlig ungeschminkt? Wenn nicht, hier ein paar Tipps.

Wer ist diese Promi-Dame?

Die in New York City geborene Schauspielerin zählte vor allem in den 80er und 90er Jahren zu den ganz großen Stars in Hollywood. Das erste Mal stand sie im Alter von nur 12 Jahren vor der Kamera. Ihre erste größere Rolle erhielt sie 1975 im Film "Die heiße Spur". 1989 wurde sie für die Hauptrolle in "Die Waffen der Frauen" für den Oscar nominiert, zuvor war sie für diese Rolle mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden.