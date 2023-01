(Fast) Make-up frei in Aspen: Erkennen Sie diese Leinwand-Ikone?

Zusammen mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin macht diese Prominente derzeit Winterurlaub in Aspen. In Ski-Montur gönnte sie sich eine kleine Shoppingtour - offenbar auf der Suche nach neuen Schuhen - als sie beim Flanieren in dem Nobel-Skiort und in einem Schuhgeschäft von Paparazzi geknipst wurden. Aber erkennen Sie die Leinwand-Ikone fast ungestylt und lediglich mit Rouge auf den Wangen auf den ersten Blick?

Unterwegs in Aspen: Wer ist diese Prominente?

Wenn nicht, ein kleiner Tipp: Die aus Washington D.C. stammende Schauspielerin zählte vor allem ab den 1970er bis 1990er Jahren zu den populärsten Hollywoodstars. Für den Film "Die Kaktusblüte" gewann sie den Oscar und den Golden Globe.