Ungeschminkt und ungestylt: Jennifer Aniston zerknautscht nach Silvester-Urlaub

Wie der Zufall so will, urlaubten nicht nur Brad Pitt und seine neue Freundin Ines de Ramon zu Silvester in Mexiko, wo sie sich beide oben ohne beim Sonnenbaden am Pool zeigten - auch Pitts Ex-Frau Jennifer Aniston zog es zum Jahreswechsel in die Sonne nach Mexiko. Der ehemalige "Friends"-Star verbrachte seine Ferien ebenfalls nicht alleine, sondern mit prominenten Freunden.

Jennifer Aniston: Es muss nicht immer Glamour sein

Wie auch Pitt weilte Aniston am vergangenen Wochenende in Cabo San Lucas. Mit von der illustren Silvester-Partie waren unter anderem Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel und "Ozark"-Star Jason Bateman. Paparazzi knipsten die prominenten Freunde bei ihrer RĂĽckkehr am Flughafen Los Angeles.