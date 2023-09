Harry und Meghan: Entzweiung wegen Rückkehr nach Großbritannien

"Meghan scheint entschieden zu haben, dass sie nicht mehr zurückkommen möchte, aber Harry würde es gerne tun", so der Insider weiter. Eine Basis in seinem Heimatland zu haben, trotz allem, was passiert ist, sei für Harry reizvoll.

Vor allem, da er durchaus berufliche Ambitionen in England verfolgen soll. "Hier gibt es in dieser Hinsicht noch viel zu tun in Bezug auf Wohltätigkeitsorganisationen, und es gibt in der Zukunft sicher Gelegenheiten, bei denen er noch ein bisschen öfter hier sein möchte", heißt es über Harry.

Wie sich die Sussexes diesbezüglich einigen werden, bleibt abzuwarten.