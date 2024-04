Robert Pattinson ist Vater geworden: Suki Waterhouse veröffentlicht 1. Baby-Foto

Hollywoodstar Robert Pattinson ("The Batman") ist kürzlich zum ersten Mal Vater geworden. Seine Partnerin, Schauspielerin, Model und Sängerin Suki Waterhouse, bestätigte die Schwangerschaft im November während eines Auftritts beim "Corona Capital Festival" in Mexiko Stadt auf der Bühne auf besondere Arte und Weise.

In einem auf Instagram veröffentlichten Video war zu sehen, wie Waterhouse dem Publikum sagt, sie habe sich für ein glitzerndes Outfit entschieden, um "davon abzulenken, was sonst noch so abgeht". Dabei lenkte sie die Aufmerksamkeit auf ihren gut erkennbaren Babybauch. "Ich bin nicht sicher, ob es funktioniert", so Waterhouse unter dem Jubel der Menge. Nun veröffentlichte sie das erste Bild ihres Nachwuchses.

Promi-Mamas gratulieren Waterhouse "Willkommen auf der Welt, Engel", schrieb sie zu dem Foto, das sie mit dem Kind im Arm zeigt. Den Post versah sie mit einem roten Herzen. Zahlreiche Fans und Prominente gratulierten. Paris Hilton kommentierte etwa: "Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe! Ich freue mich so für euch beide!" Sängerin Halsey schrieb: "ROCKSTAR MOM!" "Jetzt beginnt der Spaß erst richtig", glaubt Schauspielerin Alyssa Milano. Weitere Details zum Geschlecht oder Namen sind bislang nicht bekannt.

Pattinson und Waterhouse genießen neues Leben Laut dem Promiportal Us Weekly kam das Kind Anfang des Jahres zur Welt. Pattinson bewundere seine Partnerin, hieß es kürzlich in einem Bericht unter Berufung auf eine dem Paar nahestehende Quelle. "Rob hat eine ganz andere Seite von Suki kennengelernt, seit sie Mutter ist", so der namentlich nicht genannte Insider. "Er hat so viel Respekt vor Suki und sie hat sich wie ein absolutes Naturtalent an die Mutterschaft angepasst."

Pattinson und Waterhouse haben demnach "viele Veränderungen" durchgemacht, seit sie im vergangenen Jahr zusammengezogen seien, so der Insider. Ende März wurden die beiden in Los Angeles mit einem Kinderwagen gesichtet. "Sie könnten nicht glücklicher sein", so die Quelle gegenüber Us Weekly. Im Dezember berichtete das People-Magazin, dass das Paar "ja" sagen will. "Sie sind verlobt. Sie wollen beide verheiratet sein. Es ist wichtig für sie", so ein Insider.