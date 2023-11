Robert Pattinson schlief ein halbes Jahr in aufblasbarem Boot

Hollywoodstar Robert Pattinson ("The Batman") hat nach eigenen Angaben in fr├╝heren Jahren nicht sonderlich bequem geschlafen. "Es gab eine Zeit, in der das einzige M├Âbelst├╝ck, das ich etwa sechs Monate lang hatte, ein aufblasbares Boot war, welches gleichzeitig als mein Sofa, Bett und Esstisch diente", erkl├Ąrte der 37-J├Ąhrige dem Magazin Architectural Digest. "Ich habe es sehr geliebt, aber es verursachte eine Menge R├╝ckenprobleme."