Robbie Williams und Fields sagen Erneuerung ihres Ehegelübdes ab

2010 haben Musik-Superstar Robbie Williams und Ayda Field geheiratet. Im kommenden Monat steht das zehnjährige Ehe-Jubiläum für das Paar an. Eigentlich hatten Williams und Field geplant, anlässlich ihres Jahrestages ihr Ehegelübde zu erneuern. Aufgrund der Corona-Pandemie sehen sich die beiden jedoch gezwungen, auf eine Feier zu verzichten.

Erneuerung des Jaworts findet wegen Corona nicht statt

Williams und Field hatten vor, den Meilenstein ihrer Ehe mit einer Zeremonie auf ihrem 28,5-Millionen-Euro-Anwesen in Beverly Hills zu zelebrieren. Ihre vier Kinder hätten bei der Erneuerung ihres Jawortes eine besondere Rolle spielen sollen. Auch Williams Eltern und Jan and Pete hätten zu der Feier in die USA reisen sollen. Auf eine Zeremonie will das Paar nun aber verzichten.