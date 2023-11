Robbie Williams teilt erschreckende Erinnerungen an seine Drogen-Zeit

Williams teilt erschreckenden Moment aus Drogen-Zeit

Das war nicht das einzige Mal, dass er über die Stränge schlug. So habe er "Take That"-Zeiten einmal vor der Probe eine Flasche Wodka getrunken. Generell feierte Williams damals exzessiv, ohne dabei Rücksicht auf seine Gesundheit zu nehmen.

"Es gab eine Zeit mit Take That vor unseren ersten MTV Awards in Brüssel, als ich, sagen wir mal, ein sehr langes Promi-Wochenende hatte", erzählte Williams. "Und ich drehte völlig durch, nahm alles, was ich konnte, in allen möglichen Mengen, und vor der Live-Show spuckte ich meine Eingeweide mit dieser schwarzen Galle aus. Sie füllte den Badezimmerboden."

"Ein Arzt hat mir etwas gespritzt, dann habe ich die Show gemacht. Es machte mir Angst", erinnerte sich Williams an den erschreckenden Moment. Danach sei er auf die Bühne gegangen und hätte performt, als wäre nichts gewesen.

Am Tag darauf sei ihm klar geworden, dass er ein Suchtproblem hatte.

"Am nächsten Tag flogen wir nach London und ich spazierte durch Chelsea Harbour und plötzlich wurde mir klar: 'Oh Scheiße, ich bin Alkoholiker, ich bin süchtig'", verriet Robbie Williams, der 1995 aus der Band "Take That" ausgestiegen ist, um als Solokünstler durchzustarten.

"Weil ich dem Tode nahe gewesen war, aber trotzdem weitergemacht und mein besseres Urteilsvermögen geschwächt hatte, befand ich mich am Ende von 'Take That' in einem völligen Alkoholismus und in trostlosen Zeiten", gab er zu.