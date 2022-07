Robbie Williams: "Fühle mich nicht gut. Ich bin ein Süchtiger"

Es war nicht das erste Mal, dass Robbie Williams auf seine Probleme zu sprechen kam. Im Laufe seiner Karriere nahm der Musiker diverse Drogen und trank Alkohol. Es kam zu Abstürzen und Aufenthalten in Entzugskliniken. Zu den Spätfolgen seiner früheren Eskapaden hatte sich Williams 2020 gegenüber der Sun on Sunday geäußert. Dabei enthüllte der Popstar unter anderem, aufgrund seiner ehemaligen Drogenprobleme unter Gedächtnislücken zu leiden. Bei Auftritten müsse er seine Liedtexte nicht selten von einem Teleprompter ablesen.

"Wenn Sie jetzt in einem Stadion voller Menschen wären und in Ihrem Leben Drogen genommen hätten, würde Ihr Gehirn auch nicht mehr richtig funktionieren", sagte Williams. "Das Letzte, was Sie tun wollen, wenn Sie 80.000 Menschen anstarren, ist zu sagen: 'Ja, ich habe den Text vergessen'. Deshalb habe ich mir einen Teleprompter besorgt, denn ich leide unter Angstzuständen und das ist für mich ein Hochdruckszenario."