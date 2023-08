Die aus dem Kosovo stammende britische SĂ€ngerin Rita Ora hat bei einem Konzert in der sĂŒdungarischen Stadt Szeged eine serbische Fahne geschwenkt. Ora, die selbst ethnische Albanerin ist, stellte dies spĂ€ter als ein "Versehen" dar. Ein Fan habe ihr das rot-blau-weiß gestreifte TextilstĂŒck kurz vor dem Auftritt am Samstagabend in die Hand gedrĂŒckt, sagte sie am Sonntag dem kosovarischen Portal klankosova.tv.