Geheime Hochzeit: Rita Ora nimmt neuen Namen an

Wie britische Medien berichten, sollen Sängerin Rita Ora und Filmemacher Taika Waititi im Rahmen einer intimen Hochzeit in London geheiratet haben. Ora trägt nun einen Doppelnamen und nennt sich Waititi-Ora.

Rita Ora und Taika Waititi mit Ringen gesichtet

Die Musikerin und der Regisseur wurden beide in den letzten Tagen mit goldenen Ringen an ihren Ringfingern gesichtet, was zu Spekulationen geführt hat, dass das Paar bereits den Bund fürs Leben geschlossen hat.