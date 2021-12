Rita Moreno: Dates mit Elvis Presley, um sich an Marlon Brando zu rächen

Schauspielerin Rita Moreno war am Mittwoch in der amerikanischen Sendung "The View" zu Besuch, wo sie brisante Details aus ihrem Privatleben teilte. Die 89-Jährige enthüllte, dass sie Ex-Freund, Hollywood-Legende Marlon Brando, während der gemeinsamen 8-jährigen Beziehung öfters betrogen hatte. Um sich dafür an ihm zu rächen, traf sich die Oscar-Preisträgerin mit dem "King of Rock" Elvis Presley.

Rita Moreno: So lernte sie Elvis Presley kennen

"Ich fand Dessous in seinem [Anm. Marlon Brandos] Haus und war natürlich untröstlich und ging weinend nach Hause - wirklich, ich war naiv - und ich war auch wütend, einfach nur wütend. Am nächsten Tag klingelte das Telefon." Colonel Parker, Elvis Presleys Manager, kontaktiere die "West Side Story"-Darstellerin, um ihr Presleys Interesse an ihr mitzuteilen.