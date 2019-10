"Rise and Shine": Kylie Jenner singt 3 Worte und das Netz rastet aus

Was Kylie Jenner anfasst, wird zu Gold. Offensichtlich selbst dann, wenn sie dies gar nicht beabsichtigt. So geschah es auch, dass die 22-Jährige quasi nebenbei einen (viralen) Hit landete, der gerade mal aus drei Worten besteht.

Und das kam so: Für eines ihrer YouTube-Videos machte die 22-Jährige eine Führung durch ihre Büroräume, in denen sie unter anderem ihre Kosmetiklinie konzipieren soll. Das letzte Zimmer, das es zu besichtigen gab, war ausgerechnet Tochter Stormis Spielzimmer, in dem die Einjährige gerade ein Schläfchen gemacht hat. Kylie weckt ihr Kind im Video mit den Worten "Rise and Shine".