"Nicht normal": Kylie Jenner fand ihre Jugendjahre schwierig

Bereits im zarten Alter von zehn Jahren stand Kylie Jenner (21) regelmäßig vor den Kameras von "Keeping Up With The Kardashians". Damals war sie noch ein Kind, doch die Reality-Show machte sie, nebst Schwester Kim Kardashian (38), schnell zur internationalen Berühmtheit. Für ein heranwachsendes Mädchen sei das eine große Belastung, teilte Jenner nun mit ihren Followern auf Instagram.

"Unter einer Million Augen aufzuwachsen, ist einfach nicht normal", schrieb die 21-Jährige in ihrem Post. Sie habe Freunde verloren und auch sich selbst, während sie in ihrem ganzen Erwachsenenleben bis dato mit Ängsten zu kämpfen gehabt hätte. Erst Tochter Stormi, 17 Monate alt, sei ein Wendepunkt gewesen. Seitdem würde sich Jenner aktiv mit ihren "inneren Höhen und Tiefen" beschäftigen.