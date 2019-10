Kylie Jenner soll wieder schwanger sein

Obwohl natürlich nicht geklärt werden konnte, ob besagte Patientin die Wahrheit sagt, sprechen auch noch andere Indizien für die Theorie. Während ihrer ersten Schwangerschaft hatte sich Kylie beispielsweise sehr von Social Media zurückgezogen und eine Weile alte Fotos von sich gepostet. Dass sie überhaupt schwanger war, wusste die Öffentlichkeit lange überhaupt nicht. Auch jetzt gab es wieder ein altes Bild, dass Kylie gemeinsam mit Stormi im letzten Sommer zeigt. Für die sonst nicht ums tägliche Selfie verlegene Jenner fast schön ungewöhnlich.

Gerücht um Trennungsgrund

Andere Quellen indes behaupten, dass Kylies Kinderwunsch eine zentrale Rolle in der Trennung von Travis Scott gespielt habe. Dieser hätte nämlich - im Gegensatz zu seiner Baby-Mami - gerade keine Lust auf Ehe und weitere Kinder und wolle sich lieber auf seine Karriere konzentrieren, die dank der Kardashian'schen PR-Maschinerie und seiner Netflix-Dokumentation "Look Mom I Can Fly" richtig ins Rollen gekommen ist.