Rihanna will "drei bis vier Kinder" - mit oder ohne Partner

Popstar Rihanna (32) möchte in den nächsten Jahren Mutter werden - notfalls auch ohne Partner. "Ich werde Kinder haben – drei bis vier davon", sagte die Sängerin ("Umbrella") aus Barbados dem Magazin Vogue. Die Frage lautete, wo sich Rihanna mit 42 Jahren sieht.

Auf die Liebe kommt es an

Den Wunsch würde sie sich auch erfüllen, ohne den Richtigen gefunden zu haben. Gesellschaftlich sei das zwar nicht angesehen, so die Musikerin. Doch bei der Erziehung eines Kindes gebe es Wichtigeres als Väter: "Das Einzige, was zählt, ist Glück. Das ist die einzige gesunde Beziehung zwischen einem Elternteil und seinem Kind. Das einzige, was ein Kind braucht, ist Liebe."

Frisch getrennt

Dem Bericht in der britischen Vogue-Ausgabe zufolge endete vor kurzem die Langzeitbeziehung von Rihanna, die gebürtig Robyn Rihanna Fenty heißt, mit dem saudischen Milliardär Hassan Jameel. Im Februar feierte die Sängerin ihren 32. Geburtstag.

Seitdem habe sie bemerkt, dass das Leben kurz sei, und wolle sich fortan nur noch auf das Wesentliche konzentrieren. "Ab jetzt gilt wieder Schwarz oder Weiß. Mein grauer Bereich schließt sich."