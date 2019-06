Reichste Musikerin der Welt: Rihannas unfassbares Vermögen

Im Mai startete Rihanna unter dem Dach des französischen Luxusartikelkonzerns LVMH ihre Modelinie Fenty - die Sängerin heißt mit bürgerlichem Namen Robyn Rihanna Fenty. Sie wurde damit zur ersten schwarzen Frau, die ein in Paris ansässiges Luxuslabel leitet. Bereits vor zwei Jahren hatte Rihanna ihre eigene Kosmetikmarke Fenty Beauty gegründet. Auch ihr Unterwäsche-Label Savage ist populär.

Tochter eines Lagerarbeiters

Rihanna wurde in Barbados im Parish Saint Michael geboren und wuchs in der barbadischen Hauptstadt Bridgetown auf. Ihre Mutter Monica Braithwaite war einst als Buchhalterin, ihr Vater Ronald Fenty arbeitete als Lagerarbeiter in einer Bekleidungsfabrik. Während Rihannas Kindheit konsumierte ihr Vater Drogen. Die Beziehung zu seiner Frau war von Gewalt geprägt. Die Ehe von Rihannas Eltern wurde 2004 geschieden.

Sie selbst wollte schon früh groß raus und legte schon in jungen Jahren großen Ehrgeiz an den Tag: Als Jugendliche nahm Rihanna an einem militärischen Programm teil, bei dem sie mit dem Militär von Barbados trainierte. 2004 gewann sie einen Schönheitswettbewerb an ihrer Schule.