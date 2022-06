Rihanna: Schnelle Hochzeit und weiteres Kind nach Geburt ihres Babys

Am 13. Mai ist Pop-Superstar Rihanna erstmals Mutter geworden. Insider bringen aktuell Gerüchte in Umlauf, denen zufolge nun eine Hochzeit mit Asap Rocky vor der Tür stehen soll - und das wohl sogar sehr bald. Auch mit einem weiteren Baby will sich die Sängerin angeblich nicht allzu lange Zeit lassen.

Rihanna: Baldige Hochzeit und weiteres Baby mit Asap Rocky?

Wie eine Quelle gegenüber der Zeitung The Sun meldet, dürfte Rihanna keine Zeit verlieren wollen, um bald vor den Traualtar mit ihrem Partner Asap Rocky zu treten. "Rihanna hat bereits mit Fotografen gesprochen, die sie als ihre engen Freunde betrachtet, um magische Momente ihrer Hochzeit mit A$AP festzuhalten", meint der Insider zu wissen und fügt hinzu: "Es sieht so aus, als würde es bald passieren. Sie hält ihre Karten nah an ihrer Brust, aber es wird klein und sehr romantisch sein."