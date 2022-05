Rihanna ist Mama geworden: Alles, was man bisher über das Baby weiß

In den vergangenen Wochen hatte sich Rihanna immer wieder bei öffentlichen Auftritten sichtlich stolz mit ihrem kugelrunden Bauch gezeigt. Inzwischen sollen sie und ihr Freund, Rapper Asap-Rocky erstmals Eltern geworden sein, wie US-amerikanische Medien berichten.

Rihanna soll Mama geworden sein

Die 34-jährige brachte laut TMZ am 13. Mai in Los Angeles ihr erstes Kind zur Welt. Es soll sich um einen Buben handeln. Wie Rihannas Baby heißt, ist bisher nicht bekannt.

Nur wenige Tage vor der gemeldeten Geburt wurde Rihanna in L.A. beim Muttertagsdinner mit dem Kindsvater im Giorgio Baldi gesichtet. Das Paar hatte im Jänner dieses Jahres bekannt gegeben, Nachwuchs zu erwarten. Seitdem hatte Rihanna in Interviews mehrfach über ihre Schwangerschaft gesprochen. "Bis jetzt ist alles eine aufregende Reise. Ich nehme es einfach, wie es jede Woche kommt. Es gibt immer etwas Neues und ich nehme es einfach und genieße es", sagte sie unter anderem im Februar zu Entertainment Tonight.

Wie Rihanna ihr Kind erziehen will

Die Schwangerschaft an sich sei aber nicht geplant gewesen. "Ich würde nicht von Planung sprechen", sagte Rihanna der Vogue. Sie und ihr Freund hätten aber auch nichts unternommen, um einer Schwangerschaft entgegenzuwirken. "Ich weiß nicht, wann ich meinen Eisprung habe oder so etwas. Wir hatten einfach Spaß", verriet die Erfolgs-Sängerin augenzwinkernd.

Wie es Rihanna nach der Geburt geht, ist nicht bekannt. Sie hatte aber kürzlich angedeutet, sie habe Angst, "emotional außer Kontrolle" zu geraten, wenn sie ihr erstes Kind zur Welt bringt. Der Elle verriet die Musikerin zudem, dass sie glaube, eines Tages eine "Psycho-Mutter" zu werden, die ihr Kind, komme was wolle, verteidigt. "Wenn du über mein Kind redest, ist es vorbei", scherzte die Löwenmama in spe. Ihrem Nachwuchs wolle sie erlauben, sich frei zu entfalten und so zu sein, wie er ist.