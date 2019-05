Richards: Sheen brachte Prostituierte zu Thanksgiving mit

Zu ihrem Ex-Mann Charlie Sheen hat Denise Richards eigentlich ein gutes Verhältnis. Auch wenn sie über die eine oder andere Aktion des Skandal-Stars nur den Kopf schütteln kann.

Sheen kam zu Thanksgiving mit einer Prosituierten

Gerade erst packte die 48-Jährige in einer weiteren haarsträubenden Anekdote über den Vater ihrer Kinder aus. In einer Folge von "The Real Housewives of Beverly Hills" erzählte die Schauspielerin, dass sie vor ein paar Jahren ihren Ex-Mann zu einem gemeinsamen Thanksgiving-Dinner einlud, damit dieser den Feiertag nicht alleine verbringen müsse. Doch Sheen kam allen Ernstes mit einer Prostituierten im Schlepptau an. Richards reagierte überraschend offen.

" Charlie kam vor ein paar Jahren zum Thanksgiving-Dinner herüber und hatte eine Prostituierte im Auto sitzen und er hatte Angst, es mir zu erzählen. Ich sagte dann: 'Ich werde einen weiteren Teller hinstellen. Auch eine Prostituierte verdient es, ein Thanksgiving Abendessen zu haben'", so die Ex-Frau des einstigen "Two and a half Men"-Stars.