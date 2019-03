Richards über Sheen: "War mir egal, ob Prostituierte mitkommt"

Denise Richards (48) sprach in der aktuellen Folge der Reality-TV-Show "The Real Housewives of Beverly Hills" darüber, ihrem Ex-Mann Charly Sheen (53) ein ungewöhnliches Privileg zugestanden zu haben.

Richards habe den "Two and a Half Men"-Star zu ihrer Hochzeit mit Aaron Phypers (46) im September 2018 eingeladen. Bei der Auswahl seiner Begleitung für die Hochzeit hätte die Schauspielerin ihrem Ex eine ungewöhnliche Freiheit gewährt.

Schauspielerin gewährt ihrem Ex ungewöhnliche Freiheiten

"Selbst, wenn er eine Prostituierte als sein Date mitgebracht hätte, hätte es mich nicht gekümmert. Es ist, wie es ist", sagte Richards in der Sendung "The Real Housewives of Beverly Hills". Sheen hat sich in der Vergangenheit bekanntlich des Öfteren mit Prositutierten eingelassen.

Sie fuhr fort: "Egal, was bei mir und Charlie kaputtgegangen ist, ich lade Charlie zu allem ein, was mit mir und den Kindern zu tun hat."