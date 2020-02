Reiner Calmund will 70 Kilo abnehmen

Reiner Calmund, schwergewichtiger Ex-Fußballmanager, will bis zu 70 Kilogramm abnehmen. Der 71-Jährige hat sich den Magen verkleinern lassen und auf diese Weise bereits "so 25 oder 26 Kilo abgenommen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Insgesamt sollen es am Ende so zwischen 60 und 70 Kilogramm weniger sein". Er sei bereits in der letzten Woche, in der er nur Flüssignahrung und Brei zu sich nehmen dürfe.

Die Diät habe gut geklappt: "Ich habe das für mich gemacht und für meine Frau und meine jüngste Tochter. Für die will ich auch beweglicher sein." Seit 2003 ist Calmund zum dritten Mal verheiratet. 2013 adoptierten er und seine Ehefrau Sylvia Calmund ein Zweijährige aus Thailand. Er hat zudem fünf Kinder und vier Enkelkinder aus seinen ersten beiden Ehen.