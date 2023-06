Queen of Trash Tara Reid ist sich sicher: Keine Karriere weil kinderlos

"Ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder und ich denke, in Hollywood wird man verurteilt, wenn man keine Kinder hat oder nicht verheiratet ist", sagte sie. Ihr Image als umtriebiges Party-Luder habe sie nie abschütteln können. "Sie denken also immer noch, dass du das Partygirl von vor 40 Jahren bist", beschwerte sie sich über die Schublade, in die man sie in der Filmfabrik steckte. Sie ist überzeugt, sie habe ihren Ruf als "böses Mädchen" nicht ablegen können, weil sie sich für ein Leben in Freiheit entschieden habe.

