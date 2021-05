Queen gratuliert: Wie Meghan und Harry Archies 2. Geburtstag feiern

So feiern Meghan und Harry Archies Geburtstag

Ein Insider plaudert indes gegenüber dem US-Portal Closer Weekly darüber, wie das Herzogpaar von Sussex den Geburtstag seines Sohnes feiern wird.

"Sie bleiben zu Hause in Montecito und haben einen Pool-Tag und Grillabend in ihrem traumhaften Garten geplant", so der Insider über das Fest zu Archies Ehren. "Harry und Meghan verwöhnen Archie mit Geschenken, Büchern, einem Spielzeugauto, Puzzles und einem Kinderkoch-Set", führt die Quelle weiter aus.