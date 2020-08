Queen Elizabeth will nicht in den Buckingham-Palast zurückkehren

Das Paar bleibt üblicherweise mehrere Wochen bis weit in den September hinein in Schottland. Nacheinander kommen die anderen Mitglieder der Royals zu Besuch. Ob das in diesem Jahr wie gewohnt der Fall sein wird, war zunächst unklar.

Von Windsor nach Balmoral, von Balmoral nach Windsor

Laut einem Bericht der Sunday Times soll die Königin aktuell planen, diesen Herbst nicht in den Buckingham-Palast zurückzukehren. Es werde erwartet, dass sie stattdessen Ende des Sommers wieder nach Windsor reist und dort verbleibt. Um ihren königlichen Verpflichtungen nachzugehen, soll sie vorübergehend - wenn nötig - nach London pendeln, vorausgesetzt alle Sicherheitsvorkehrungen können eingehalten werden, heißt es. Wann die Königin und ihr Mann gänzlich zurück nach London ziehen, bleibt unklar. Dass dies vor 2021 ist, gelte als unwahrscheinlich.