Quasi-Nackt in Öffentlichkeit: Kontroverse um Kanye Wests Frau Bianca Censori

Einst war es Kim Kardashian, die an der Seite von Kanye West Modekritiker beschäftigte, jetzt ist es seine vermeintliche neue Ehefrau Bianca Censori, welche die Style-Polizei in Atem hält. Seit die 28-jährige Architektin mit dem US-Rapper liiert ist, fallen ihre Outfits immer freizügiger aus. Gemunkelt wird, West würde auf den Kleidungsstil seiner neuen Partnerin enormen Einfluss ausüben und ihr vorschreiben, was sie zu tragen hat. Eines ihrer Outfits sorgt aktuell für reichlich Wirbel und könnte Censori vielleicht sogar Ärger mit der Justiz einhandeln.

Bianca Censori im Nackt-Outfit in Italien

In Italien hatte Censori kürzlich für eine Kontroverse gesorgt, weil sie an Wests Seite praktisch nackt herumlief. Der Musiker führte seine Liebste zum Abendessen aus, die einen ausgefallenen Nackt-Catsuit trug.

