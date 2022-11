Prozess gegen Berliner Rapper: Fler gab Vorwürfe zu

Der Berliner Rapper Fler hat in einem erneuten Prozess gegen ihn Vorwürfe zugegeben. Es sei im März 2020 zu Beleidigungen über soziale Medien gekommen, erklärte der 40-Jährige am Mittwoch vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Hintergrund sei eine Kampagne gewesen, in der ihm Frauenfeindlichkeit vorgeworfen worden sei. Fler wird zudem vorgeworfen, im März 2020 ein Fernsehteam, das ihn beim Verlassen eines Geschäfts interviewen wollte, angegriffen, bedroht und beleidigt haben.