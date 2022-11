Prozess gegen Schauspieler Danny Masterson geht an Geschworene

Nach einem mehrwöchigen Verfahren gegen US-Schauspieler Danny Masterson (46, "Die wilden Siebziger") wegen Vergewaltigungsvorwürfen müssen nun die Geschworenen ein Urteil fällen. Anklage und Verteidigung trugen am Dienstag ihre Abschlussplädoyers vor, wie US-Medien berichteten. Drei Frauen hatten dem Schauspieler Missbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen.

Die inkriminierten Vorfälle sollen sich in den Jahren 2001 und 2003 in Mastersons Haus in Hollywood ereignet haben. Er hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, sexuelle Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Im Falle eines Schuldspruchs drohen Masterson 45 Jahre bis lebenslängliche Haft. Der Schauspieler sagte in dem Prozess selbst nicht aus.