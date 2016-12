Priscilla Presley enthüllt wahren Scheidungsgrund

Mit gerade einmal vierzehn Jahren lernte Priscilla Presley den damals 24-jährigen Elvis Presley kennen. Mit 17 zog sie zu ihm auf sein Anwesen Graceland. Als sie 21 war, folgte die Hochzeit. Nun sprach die Ex-Frau des verstorbenen Musikers, woran ihre Liebe am Ende zerbrochen ist.

Einsame Teenagerjahre

"Ich hatte keine Teenagerjahre als normales Mädchen", erzählte die 71–Jährige jetzt gegenüber Loose Women.

"Es war schwierig, vor allem der Umzug nach Graceland", sagte Pricislla."Elvis hatte bereits seine engen Vertrauten und natürlich haben sie mich aufgenommen, aber ich habe mich nie so gefühlt, als wäre es das Richtige für mich."

Sie sei immer mit Elvis' älteen Freunden und deren Frauen abgehangen. Obwohl sie mit diesen gut auskam, habe sie sich stets einsam gefühlt.

"Ich hatte keine Ahnung, was Menschen in meinem Alter tun", gestand die Ex-Frau des Sängers.

Foto: AP/Uncredited

Generell gestaltete sich der Alltag an der Seite eines gefeierten Superstars als einsam: "Er ist nie ausgegangen, er mochte es nicht, in Restaurants zu essen, weil ihn Leute fotografieren würden. Wir haben wirklich in einer Blase gelebt."

Gemeinsame Unternehmungen waren zudem mit einem riesen Aufwand verbunden.

"Er musste den ganzen Vergnügungspark mieten, wenn wir Achterbahnfahren und Gokarts fahren gingen", erinnert sich Priscilla Prelsey.

"Ich lebte sein Leben"

Von Anfang an hätte sie sich Elvis' Lebenswandel unterordnen müssen. Ihr Mann hätte ihr sogar gesagt, wie sie sich kleiden und schminken soll.

Priscilla: "Ich musste mich anpassen. Ich bin auf eine gewisse Weise nur dem gefolgt, was er getan hat. Ich habe sein Leben gelebt. Ich hatte ehrlich gesagt kein eigenes Leben."

Trennung, um sich selbst zu finden

Mit 27 beschloss sie schließlcih, sich zu trennen, um sich selbst zu finden. "Es war eine Reise. Ich habe nie eine Therapie gemacht", sagte Prelsey. Auf sich alleine gestellt, sah sie sich jedoch mit enormen Schwierigkeiten konfrontiert: "Ich habe bis dahin keine eigene Rechnung selbst bezahlt. Ich wusste als Frau nicht, wer ich bin."

Foto: /Matt Dunham

Dennoch beteuert sie: "Ich habe mich nicht getrennt, weil ich Elvis nicht geliebt habe. Er war wirklich die Liebe meines Lebens. Ich habe ihn verlassen, weil sehen wollte, wie dir Welt wirklich ist und habe ihn weiterhin geliebt."