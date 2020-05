Priscilla Presley: Die einzige Frau, die Elvis heiratete, wird 75

Freunde nahmen Priscilla zu einer Party in Elvis' Haus mit und der Superstar fand Gefallen an der damals 14-jährigen. Daraufhin trafen sie sich immer wieder. "Alles war sehr anständig und süß", erzählte sie in einem späteren Interview. Als Priscilla 16 Jahre alt war, zog Elvis wieder zurück in die USA in das legendäre "Graceland"-Anwesen und bat ihre Eltern, Priscilla mitnehmen zu dürfen. Diese willigten unter der Bedingung ein, dass Elvis ihre Tochter heiraten müsse, sobald sie volljährig wäre. Und so geschah es. 1967 wurde in Las Vegas geheiratet und 9 Monate später folgte die gemeinsame Tochter Lisa Marie.