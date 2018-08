Lisa Marie Presley: Der Tag, an dem mein Vater Elvis starb

Priscilla wurde erst danach informiert

Erst danach rief man seine Ex-Frau Priscilla an. Als sie die Nachricht von Elvis Tod hörte, ließ sie das Telefon fallen. Sie war zwar extrem geschockt, wollte aber wissen, wie es ihrer Tochter ging. Man hatte ihr versprochen, dass Lisa in Sicherheit sei, Priscilla aber nach Memphis kommen solle. In Graceland lief Lisa Marie währenddessen durchs Haus und weinte: "Mein Daddy ist weg". Ginger, die ebenfalls noch immer unter Schock stand, brachte Lisa in ein leeres Zimmer, wo sie zusammen auf Priscilla warteten. Lisa rannte schließlich in die Arme ihrer Mutter und beide weinten bevor sie wieder in den Garten zum spielen geschickt wurde.

Ein Cocktail aus Schmerz-und Betäubungsmitteln

Die Autopsie wurde noch am selben Tag gegen 19 Uhr durchgeführt. Elvis Vater ließ den Autopsiebericht jedoch bis 2027 versiegeln. Zum Zeitpunkt seines Todes litt der King an folgenden Krankheiten: Bluthochdruck, einem Megakolon (ein stark vergrößerten Darm) und Leberschäden. Was sein Herz zum Stillstand brachte, war wohl eine Überdosis aus Morphium, Demerol, Chlorpheniramin, Placidyl, Valium, Kodein, Ethinamat, Quaaludes und weiteren Beruhigungsmitteln. Es wurde auch gemunkelt, dass Diazepam, Amytal, Nembutal, Carbrital, Sinutab, Elavil, Avenal und Valmid in seinem Blut gefunden wurden.