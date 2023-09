Prinzessin Märtha Louise kündigt Hochzeit mit US-Schamanen an: Alle Details

Die norwegische Prinzessin Märtha Louise will im kommenden Jahr ihren umstrittenen US-Verlobten Durek Verrett heiraten, der sich selbst als Schamane bezeichnet.

Märtha Louise will kommenden August "Ja" sagen

Die Hochzeit solle am 31. August 2024 stattfinden, kündigte das Paar am Mittwoch an. Ort der Trauung solle das Dorf Geiranger am gleichnamigen Fjord sein.

"Wir sind unsagbar glücklich, dass wir unsere Liebe im magischen Rahmen von Geiranger feiern können", erklärten die 51-jährige Prinzessin und ihr drei Jahre jüngerer Partner. Die beiden hatten sich im Juni vergangenen Jahres verlobt. Im November gab Märtha Louise dann ihre königlichen Pflichten ab, um sich mit Verrett auf die gemeinsamen Geschäfte mit alternativer Medizin zu konzentrieren.