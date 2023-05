Prinzessin Leonore verletzt, muss operiert werden: Königin Silvia spricht über Unfall

Ein geplanter Auftritt von Prinzessin Madeleine in ihrer Heimat Schweden musste diese Woche kurzfristig abgesagt werden. Madeleine hat ihre Reise nach Europa abgesagt und ist in Florida geblieben, da ihre Tochter, Prinzessin Leonore, einen Unfall hatte. Aufgrund einer notwendigen Operation konnte Madeleine demnach am Mittwoch, dem 10. Mai 2023, nicht wie zuvor angekündigt an einem Event der Organisation "Childhood" in Stockholm teilnehmen.

Königin Silvia: "Es ist nicht leicht für die kleine Leonore"

In einer Mitteilung auf der offiziellen Webseite der Charity-Organisation Childhood wurde als Grund für die Absage angegeben: "Wir haben jedoch die Nachricht erhalten, dass Prinzessin Madeleine ihre Reise nach Schweden abgesagt hat [...]. Der Grund dafür ist, dass Prinzessin Leonore gestolpert ist, sich den Arm gebrochen hat und auf eine Operation wartet."

