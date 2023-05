Adels-Experte: Die eine Sache, mit der es sich Harry bei Royals endgültig verscherzt hat

Russell, der das Buch "Do Let’s Have Another Drink!" über die Königinmutter verfasst hat, betonte ferner, dass Harry "ziemlich offen dargelegt habe, dass er glaubt, dass ihm eine Entschuldigung gebührt, eine tiefgreifende und eindeutige Entschuldigung."

Nachdem seine Memoiren im Jänner erschienen waren, in dem er unter anderem seine zerrüttete Beziehung zu seinem Vater und seinem Bruder beschreibt, hatte sich der 38-Jährige in einem Interview ein "vernünftiges Gespräch" mit Charles und William gewünscht. Harry forderte zudem, dass diese "Verantwortung übernehmen" und sich bei seiner Frau Meghan entschuldigten, die er als Opfer einer vom Palast und Familienmitgliedern mitgetragenen Medienkampagne sieht.