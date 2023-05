Lippenleser: Prinz Harry sagte Brooksbank angeblich, er habe "die Nase voll"

Lange war unklar, ob er aufgrund der strapazierten Beziehung zu Vater Charles und Bruder William kommt oder nicht. Am Ende nahm Prinz Harry am 6. Mai zwar an der Krönung in der Westminster Abbey teil. Dass sein Kurzbesuch in der alten Heimat das Verhältnis merklich aufpoliert hat, gilt jedoch als fraglich. Wie erwartet war er nicht dabei, als die Königsfamilie sich auf dem Palast-Balkon präsentierte und den Fans zuwinkte.