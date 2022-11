Prinzessin Leonor: Letizias und Felipes älteste Tochter unter Beschuss

Nicht ohne Grund. Leonor steht auf dem ersten Platz in der spanischen Thronfolge. Auf ihre Aufgabe als zukünftige Königin wird sie geflissentlich vorbereitet.

Ihren beiden Töchtern bürden Felipe und Letizia schon lange einen äußerst dichten Terminkalender auf. Bei den meisten offiziellen Terminen sind die beiden Mädchen mit dabei und müssen neben ihren Eltern brav für die Fotografen posieren. Spaß scheinen den beiden Jugendlichen nicht alle Auftritte zu machen, wie ihre Mienen gelegentlich vermuten lassen.

Es soll vor allem Letizia sein, die ihren beiden Töchtern eine strenge Erziehung zukommen lässt. In der Vergangenheit wurde der spanischen Königin vonseiten der Presse schon oft vorgeworfen, dass sie Leonor und deren zwei Jahre jüngeren Schwester Sofia zu viel aufbürden würde. "Ich bin der Meinung, dass den Mädchen erlaubt werden sollte, als die Kinder aufzuwachsen, die sie ja auch sind", hatte der spanische Journalist und Adels-Experte Jaime Peñafiel bereits vor einigen Jahren kritisiert.

Leonors Schicksal ist besiegelt

Als Thronfolgerin steht vor allem Leonor im Zentrum des Medieninteresses. Das Schicksal der jungen Frau ist bereits besiegelt. Diskussionen lässt Letizia diesbezüglich keine zu. So kam es einmal zu einer bedenklichen Szene, als die ehemalige Journalistin ihrer Tochter während eines Besuchs in Palma ins Wort fiel. Laut dem Online-Portal Vanitatis soll ein Mädchen Prinzessin Leonor, die Felipe eines Tages auf den Thron folgen wird, die Frage gestellt haben: "Was willst du sein, wenn du groß bist?"

Daraufhin sei Letizia dazwischen gefahren und habe anstelle ihrer Tochter geantwortet. "Nicht was sie will, was sie muss", stellte Letizia unmissverständlich klar. Die Botschaft war eindeutig: Ein anderer Berufswunsch kommt für ihre älteste Tochter nicht infrage.