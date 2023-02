Prinzessin Kates unerwartete Antwort auf Fan-Frage nach Selfie

Catherine Middleton, wie Prinzessin Kate mit bürgerlichem Namen heißt, hat sich bei den Britinnen und Briten den Ruf einer pflichtbewussten, stets zurückhaltenden Vertreterin des Königshauses erarbeitet. Bei öffentlichen Auftritten zeigt sie sich betont volksnah und posiert immer wieder mit Bewunderern für gemeinsame Fotos.

Früher No-Go, heute obligat

Was lange als undenkbar galt, ist nur fixer Bestandteil der Arbeit eines modernen Royals: Das Fan-Selfie.

Auch einem schüchternen Mann gewährte sie am Dienstag bei einem Besuch in Leeds einen entsprechenden Wunsch, wie auf einem Video des britischen Journalisten Cameron Walker zu sehen ist. Der Fan vertraut Kate an, dass er aufgeregt ist. Sie beruhigte: "Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden alle mal nervös."