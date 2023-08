Prinzessin Kate enthüllt Prinz Georges überraschenden Job während der Schulferien

Der Prinz und die Prinzessin von Wales gönnen sich derzeit eine Auszeit von ihren königlichen Pflichten, um die Schulsommerferien mit ihren drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zu genießen.

Prinz George versucht sich als Landwirt

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, die die Lambrook School in Berkshire besuchen, und haben derzeit Sommerferien. Die fünfköpfige Familie verbringt ihre freie Zeit gerne in ihrem Haus in Norfolk, Anmer Hall, das William und Kate als Hochzeitsgeschenk von der verstorbenen Königin Elizabeth II. erhalten haben.

William hat einmal Apple Fitness+-Serie "Time to Walk" über sein Zuhause in Norfolk erzählt: "Wir verbringen hier so viel Zeit wie möglich, es ist sehr friedlich."