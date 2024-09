Prinzessin Kate beendet Chemotherapie: Ist der Krebs besiegt?

In einer Videobotschaft von Montag erklärte die Prinzessin von Wales, sie tue, was sie könne, um nach Abschluss der Chemotherapie krebsfrei zu bleiben. In den kommenden Monaten möchte sie zu begrenzten öffentlichen Engagements zurückkehren. Sie sei erleichtert, dass ihre präventive Chemotherapie nach "unglaublich harten" und "beängstigenden" neun Monaten für sie und ihre Familie beendet ist.