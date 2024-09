Königin Camilla: Seltener Kommentar über Gesundheitszustand von König Charles

Camilla: "Männer geben das ja nicht gerne zu"

Suzy Moon, die bei der britischen Krebshilfe-Organisation Macmillan Cancer Support tätig ist, habe sich laut der Boulevardzeitung The Mirror nach Charles' Befinden informiert. "He is doing very well", habe Camilla entgegnet - also: "Es geht ihm sehr gut." Im Gespräch mit dem an Blutkrebs erkrankten Patienten Paul Holdway habe Camilla laut Mirror dann "humorvoll" Bezug zu ihrem Mann hergestellt. Die Königin habe Holdway gefragt, wie es ihm gehe, woraufhin er antwortete: "Ich fühle mich sehr müde." Camilla habe entgegnete: "Männer geben das ja nicht so gerne zu."