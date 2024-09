Prinz Harry und Charles: Subtiles Anzeichen einer Bitte um Entschuldigung?

Das Verhältnis zu den übrigen Royals gilt als zerrüttet. Hintergrund sind etwa die vielen Indiskretionen des Paares in einer Netflix-Dokumentation und Harrys Autobiografie "Spare" (zu Deutsch: "Reserve"). Als Harry in diesem Jahr zu einem Dankgottesdienst anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Invictus Games London besuchte, konnte sein Vater König Charles angeblich keine Zeit für ein Treffen finden.

In seiner Autobiografie gewährt der 39-Jährige Einblicke in das Privatleben der Royals und seine Gefühlswelt in bisher nie da gewesener Offenheit. Er schildert darin sein Leben im Schatten seines älteren Bruders William und wie er mit dem frühen Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana, umging. Die deutsche Fassung des Buches wurde allein am Erscheinungstag am 10. Jänner 2023 40.000 Mal gekauft.

Harry wirft darin seiner Familie auch vor, mit der Boulevardpresse gemeinsame Sache gemacht zu haben. Die Medien macht er für den tödlichen Autounfall Dianas verantwortlich und wirft ihnen vor, eine Schmutzkampagne gegen Meghan zu führen. Das Buch soll wesentlich dazu beigetragen haben, den Graben zwischen Harry und der Königsfamilie weiter zu vertiefen.