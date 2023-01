Prinzessin Eugenies verhaltene Reaktion bei gestelltem Kennenlernen mit Meghan

Bei einem formelleren Treffen Monate sp√§ter, bei dem Harry Meghan Prinz Andrew und Sarah Ferguson vorstellen wollte, habe Eugenie so getan, als sei ihr Meghan nicht bekannt. Der Grund: √úberraschenderweise war auch Queen Elizabeth bei der Runde in Andrews und Fergies Residenz anwesend. "Wir betraten das gro√üe Wohnzimmer und da war sie. Oma. Die Monarchin. K√∂nigin Elizabeth die Zweite. Mitten im Raum stehend", so Harry in seinem Buch. "Sie drehte sich langsam um. Meg ging direkt zu ihr und machte einen tiefen, makellosen Knicks." Eugenie und ihr heutiger Ehemann passten sich der formalen Situation an. "Euge und Jack waren in der N√§he von Granny und schienen so zu tun, als w√ľrden sie Meg nicht kennen. Sie waren sehr ruhig, sehr anst√§ndig. Jeder gab Meg einen schnellen Kuss auf die Wange, sehr k√∂niglich. Rein britisch." Es sei trotzdem ein "angenehmes" Treffen gewesen.

Harry beschreibt, dass Eugenie und Jack wieder "sie selbst" wurden, nachdem die Queen gegangen war. Alle hätten Meghan zu ihrem Knicks gratuliert.