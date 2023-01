König Charles III plant Enthüllungsinterview: Abrechnung mit Harry?

Platzt König Charles III nach den zahlreichen Vorwürfen, die sein Sohn Prinz Harry gegen das britische Königshaus erhoben hat, etwa der Kragen? Seine verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II war dafür bekannt, unliebsame Ereignisse innerhalb der Royal Family unkommentiert zu lassen. Charles soll nun aber über ein Interview mit der britischen BBC nachdenken, berichtet unter anderem die britische Zeitung Mirror. Darin soll es angeblich auch um Prinz Harry gehen.

Plant König Charles den großen Gegenschlag?

Palast-Mitarbeiter sollen bereits mit dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender BBC über ein mögliches Interview verhandeln. Geplant sei ein Portrait über den neuen König - angesichts seiner anstehenden Krönung, die am 6. Mai stattfindet. Charles soll sich in der Sendung persönlich äußern. Angeblich habe man in Jonathan Dibmleby auch schon einen passenden Interviewer gefunden. Der 78-jährige Moderator ist seit Jahren eng mit Charles befreundet. 1994 hatte der damalige Prinz of Wales in einem Interview mit ihm zugegeben, Prinzessin Diana während der Ehe betrogen zu haben - was damals hohe Wellen geschlagen hat.