Prinzessin Dianas "Travolta"-Kleid wird versteigert

"Dies ist wohl ihr kultigstes Kleid", verrät Auktionsvertreterin Lucy Bishop. "Die Fotos von ihr, wie sie von einem gutaussehenden John Travolta im Weißen Haus auf der Tanzfläche herumgewirbelt wurde, sorgten damals für Aufsehen und sind bis heute unvergesslich." Auch der Schnitt sei im royalen Kontext etwas ganz besonderes. "Das Royal-Protokoll verlangte von ihr, dass sie sich sehr zurückhaltend kleidete - dieses Kleid erinnert jedoch sehr an 'den alten Hollywood-Glamour', ist ziemlich tief ausgeschnitten und fällt von den Schultern. Es war eine kühne und reife Wahl für eine so junge Prinzessin, und sie begeisterte jeden in der Nacht."