Prinzessin Diana: Ein Leben wie aus einem Filmdrama

Lieblingsthema der Klatschpresse

Dianas und Charles erster Sohn William erblickte am 21. Juni 1982 die Welt. Am 4. August 1982 wird der jüngste royale Spross getauft und schreit wie am Spieß. Zwei Jahre später, am 15. September 1984, bekommt Prinz William ein Brüderchen. Drei Monate später wird dieser auf den Namen Henry Charles Albert David (kurz: Harry) getauft. Auch wenn Diana einst in einem Interview meinte, sie und Charles hätten sich niemals besser verstanden, als in der Zeit ihrer Schwangerschaft mir Harry, steckten die beiden bereits tief in einer Ehekrise.

Die Gerüchte um den schlimmen Zustand ihrer Ehe und um Dianas Gesundheit halten sich bis in die 1990er-Jahre. Diana wird zum Lieblingsthema der Klatschpresse. So zierte Lady Di unter anderem ganze 81 mal das Titelbild des Magazins People.