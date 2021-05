Prinzessin Charlotte strahlend auf neuem Foto zum 6. Geburtstag

William und Kate: Social-Media-Boykott

Im Unterschied zu sonstigen Ehrentagen haben Charlottes Eltern das neue Foto der Prinzessin nicht in den sozialen Medien geteilt. Der Grund: Prinz William hat sich als Präsident des englischen Fußballverbands (FA) einem Social-Media-Boykott wegen Rassismus und Sexismus angeschlossen. Das teilte der Royal am Freitag per Twitter und Instagram mit. Mehrere Verbände und Fußball-Clubs aus der Premier League und anderen englischen Ligen sowie Rugby- und Cricket-Verbände hatten zuvor zu der viertägigen Aktion bis kommenden Montag aufgerufen.