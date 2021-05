Philosoph Lewis Hamilton jagt die nächste Bestmarke der Formel 1

Lewis Hamilton ist mit Abstand der größte Star in der Formel 1. Plattformübergreifend folgen dem Briten auf Social Media rund 35 Millionen User, vier Mal mehr als dem zweitplatzierten Fernando Alonso. Bei jeder Wortmeldung hängen die Journalisten an Hamiltons Lippen. Große Aufregung gab es deshalb in Portimão, als er eher beiläufig den Satz fallen ließ, auch 2022 noch in der Formel 1 fahren zu wollen.

„Ich plane, auch nächstes Jahr hier zu sein“, sagte der 36-Jährige. Nicht missen will Lewis Hamilton das Duell mit Max Verstappen, die Projekte für die Verbesserung der Formel 1 und vor allem den Kampf gegen Rassismus und für mehr Diversität. Wenn er weiterfahre, sei die Chance für einen Wandel größer, sagte der Mercedes-Pilot. Allerdings: „Ich bin ziemlich spontan, also kann sich das auch schnell wieder ändern.“

Beim Rennwochenende in Portugal könnte der siebenfache Weltmeister am Samstag im Qualifying (16.00 Uhr MESZ/live ServusTV, Sky) den nächsten Meilenstein aufstellen und seine 100. Poleposition holen.